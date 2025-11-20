في ليلة استثنائية بالرياض… نبيل شعيل يتوَّج بأربعة عقود من الفن والعطاء

دبي - فريق التحرير: تتهيأ الرياض لاستقبال ليلة فريدة من ليالي موسم الرياض ٢٠٢٥، حيث سيكون الجمهور يوم الجمعة المقبل على موعد مع أمسية تكريم “نبض الكويت” الفنان نبيل شعيل، أحد أبرز رموز الفن الخليجي وروح الكويت الغنائية، التي ستقام برعاية الهيئة العامة للترفيه ومن تنظيم وإشراف “مجموعة روتانا للموسيقى”، والتي يشارك فيها ايضا النجمين الكويتي مطرف المطرف، والسعودي عايض يوسف، احتفاء بنجم الليلة المكرم ،بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مدحت خميس.

وتكتسب هذه الليلة التي ستقام على مسرح “محمد عبده أرينا by بنك الإمارات دبي الوطني” في بوليفارد سيتي، طابعًا استثنائيًا لكونها تحتفي بأحد أهم الأعلام الفنية في الخليج والعالم العربي، كون نبيل شعيل، صاحب تاريخ فني طويل يمتد لأكثر من أربعة عقود.

عُرف شعيل بصوته الفريد الذي جمع بين القوة والدفء وبقدرته على مزج المدرسة الكويتية القديمة بروح التجديد ليصبح علامة فارقة في تطوير الأغنية الخليجية.

وشكّلت عدد من أغنياته وجدان أجيال كاملة مثل: “ما أروعك”، “ندمان”، “يقولون”، “سكة سفر”، وغيرها من الأعمال التي باتت جزءًا من ذاكرة الطرب الخليجي، رسخت مكانته كأحد أعمدة الموسيقى العربية الحديثة.

وسيجد الحضور في هذه الليلة فرصة للاقتراب أكثر من هذا الإرث الغنائي الكبير؛ فوجود نبيل شعيل على المسرح ليس مجرد مشاركة عادية، بل لحظة تُستعاد فيها حقبة كاملة من الأغاني التي رافقت الأفراح والذكريات ، وشكّلت قاعدة جماهيرية واسعة.

أما مطرف المطرف، بصوته المخملي وأسلوبه الفني الرفيع فيضيف لمسة من الشجن الأصيل، فيما يقدّم عايض الطاقة الشبابية التي تعكس الجيل الجديد وقدرته على مواصلة إرث الأغنية الخليجية وتطويرها.

وبين تناغم الأصوات الثلاثة، وقيادة المايسترو مدحت خميس للفرقة الموسيقية، تتكامل عناصر ليلة تحمل في تفاصيلها الكثير من الأصالة والاحتفاء بالنجوم الذين صنعوا مكانًا راسخًا في ذاكرة الجمهور.

ستكون ليلة “نبض الكويت” التي لاتزال تذاكرها متاحة في منصة “webook” سهرة فنية بامتياز؛ ودعوة لمن يريد أن يستعيد لحظات عاشها مع أغاني نبيل شعيل. فحضور هذه الأمسية هو حضور لتاريخ كامل يُروى بالنغم، في ليلةمن ليالي الشجن ضمن موسم الرياض.