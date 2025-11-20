شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتحرك فى المنطقة السلبية بسبب قوة العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يسجل أعلى مستوى في أسبوعين

•محضر الاحتياطي الفيدرالي يقلص احتمالات خفض الفائدة

•الأسواق في انتظار بيانات الوظائف الأمريكية لشهر سبتمبر



تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة، لتتحرك في المنطقة السلبية تحت ضغط صعود العملة الأمريكية مقابل سلة من العالمية.



حيث قلص محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر المقبل ،ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ،صدور تقرير الوظائف في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بحوالي 1.0% إلى (4,038.94 $ ) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,078.80$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,110.17$).



•عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء، حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.3% ، في ثاني مكسب يومي على التوالي ،مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى في أسبوعين عند 3,998.04 دولارًا للأونصة.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.2% ،ليوسع مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى أسبوعين عند 100.32 نقطة ،عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا الصعود في ظل تركيز المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي باعتباره أكثر الأصول جذبًا في الوقت الراهن،وسط تزايد الشكوك حول احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل ،خاصة مع توالي التعليقات المشددة لبعض صانعي السياسة النقدية الأمريكية.



الاحتياطي الفيدرالي

أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 28 و29 أكتوبر، الصادر يوم الأربعاء في واشنطن، أن "العديد" من صناع السياسة النقدية عارضوا خفض سعر الفائدة المرجعي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال ذلك الاجتماع.



وأشار المحضر إلى أن العديد من المشاركين رأوا أنه، وفقاً لتقديراتهم الاقتصادية، من المرجّح الإبقاء على النطاق المستهدف للفائدة دون تغيير حتى نهاية العام.



ومع ذلك، أوضح بعض الأعضاء أن تنفيذ خفض إضافي في ديسمبر "قد يكون مناسبًا بالفعل إذا جاء أداء الاقتصاد متوافقًا تقريبًا مع توقعاتهم" قبل حلول موعد الاجتماع المقبل.



الفائدة الأمريكية

•عقب المحضر أعلاه ،ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ :تراجع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع ديسمبر من 48% إلى 30% ،وارتفع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير من 52% إلى 70%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم صدور بيانات الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر ، والتي تأجل صدورها لأكثر من 48 بسبب أطول فترة إغلاق للحكومة الأمريكية على الإطلاق.



توقعات حول أداء الذهب

قال محلل السوق لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ فى شركة اواندا "كلفن وونج": يتراجع سعر الذهب حاليًا بشكل رئيسي بسبب تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بشكل ملحوظ خلال الأسبوعين الماضيين.



وأضاف وونج: على المدى القصير، سيؤدي هذا إلى بقاء سعر الذهب دون مستوى 4,100 دولار. أرى مقاومة عند 4,155 دولار، وعندها قد يتداول الذهب دون مستوى قريب من 4,000-3,980 دولار.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الأربعاء بنحو 2.29 طن متري ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,043.72 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى فى قرابة أسبوع.



نظرة فنية

