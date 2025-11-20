مصر تصنع حدثًا فنيًا فريدًا… هشام نزيه يبدع في “صدى الأهرامات”

دبي - فريق التحرير: يستعد مهرجان “صدى الأهرامات” لتقديم واحدة من أرقى أمسياته الموسيقية، يوم الثلاثاء ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥، في حفل ضخم يحتفي ببصمة المؤلف الموسيقي الكبير هشام نزيه، الذي يرسّخ مكانته كأحد أهم المبدعين في الموسيقى التصويرية المعاصرة.

ويقدّم نزيه مؤلفاته المتفردة بمصاحبة الأوركسترا الملكي البريطاني بقيادة المايسترو بن بالمر، في تجربة موسيقية تُبرز قوة أعماله وتفرّد أسلوبه، ضمن منصة عالمية تتماشى مع حجم تأثيره على الصناعة الفنية مع توليفة موسيقية تحمل طابع الفخامة والاحتراف، وتفتح بابًا واسعًا أمام الجمهور ليشهدوا كيف تتحول ألحان نزيه إلى طقس فني كامل يُعاش بكل الحواس.

الحفل يسلط الضوء بالكامل على عبقرية المؤلف الموسيقي الكبير هشام نزيه، الذي بات اسمه مرادفاً للإبداع السمعي والبصري وركناً ثابتاً في ذاكرة الفن العربي.