تكنولوجيا: Samsung Galaxy Watch6 و Watch6 Classic يستقبلان تحديث One UI 8 Watch بنقلة قوية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت سامسونج اليوم في إرسال تحديث One UI 8 Watch إلى كلًا من Galaxy Watch6 و Galaxy Watch6 Classic، اللذين صدرا في عام 2023. يعتمد التحديث على نظام Wear OS 6 من جوجل، والذي جرى الإعلان عنه في شهر مايو.

يتوفر التحديث حاليًا للوحدات المباعة في كوريا، بينما ستتوسع عملية الإطلاق إلى المزيد من المناطق خلال الأيام القليلة القادمة، ما لم تظهر أي مشكلات كبيرة قد تعيق ذلك. ويحمل التحديث بناءً ينتهي بالرمز CYK2.

وللتحقق من وصول التحديث، يمكن للمستخدم فتح تطبيق Wearable ثم الانتقال إلى إعدادات الساعة > تحديث برنامج الساعة > تنزيل وتثبيت. ويُعد هذا التحديث من الإصدارات المهمة، إذ يقدم واجهة مستخدم جديدة تمامًا إلى جانب مجموعة واسعة من المزايا المضافة.

ويُذكر أن سامسونج كانت قد أرسلت التحديث نفسه إلى Galaxy Watch7 و Watch Ultra خلال شهر يوليو، وهو الشهر الذي وصلت فيه أيضًا أجهزة Galaxy Watch8 و Galaxy Watch8 Classic مزودة بشكل مسبق بإصدار One UI 8 Watch.

