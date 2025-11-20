تحديث توقع سعر الفضة اليوم 20-11-2025

تراجع سعر سهم يونايتد هيلث جروب UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED(UNH) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة إلى ذلك يعاني السهم من الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما استطاع السهم في تصريف تشبعه البيعي بها.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة استقراره دون سعر 316.40$، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 273.85$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط