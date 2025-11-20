تكنولوجيا: تسريب تفاصيل نظارات سامسونج Galaxy قبل الإطلاق المتوقع في 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سامسونج الشهر الماضي عن سماعة الرأس Galaxy XR، وتشير عدة شائعات سابقة إلى أن المنتج التالي في السلسلة سيكون عبارة عن نظارات ذكية.

حددت التقارير أن أولى نظارات XR من سامسونج تحمل رقم الطراز SM-O200P. وجود الحرف “O” في رقم الطراز يؤكد أننا نتحدث عن نظارات وليست سماعة رأس، حيث كان رقم طراز Galaxy XR يحتوي على الحرف “I” بدلًا من “O”.

وتشير التوقعات إلى أن نظارات XR الأولى قد تشبه نظارات Ray-Ban من Meta، حيث ذكرت شائعات سابقة أن الشركة الكورية ستطلق أولًا زوجًا من النظارات بدون شاشة في عام 2026، يليه إصدار مزود بشاشة في 2027.

يُقال إن النظارات الأولى ستأتي بعدسات تتحول تلقائيًا لتصبح داكنة عند التعرض للشمس وتصبح شفافة عند البقاء في الداخل. تعتبر هذه العدسات المعروفة بـ Transitions علامة تجارية مسجلة لشركة EssilorLuxottica، صانعة Ray-Ban وعدة علامات أخرى، ومن المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت سامسونج ستستخدم هذه العدسات مباشرة مثل Meta، أم عدسات فوتوكرومية مشابهة.

كما ستحتوي نظارات سامسونج على كاميرا واتصال Wi-Fi وBluetooth، بالإضافة إلى اتصال بيانات جوال، وهو ما تفتقر إليه نظارات Meta. وسجلت سامسونج بالفعل اسم Galaxy Glasses، ما يزيد احتمالية أن يكون هذا هو الاسم الرسمي للنظارات.

من المتوقع أن تطلق سامسونج النظارات في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أسواق أخرى لم يُكشف عنها بعد.

المصدر