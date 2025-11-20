منظمة الصحة العالمية تستعرض جهودها للحد من الغرق

تستضيف مصر حاليًا المؤتمر العالمي للحد من الغرق والذي يتم تنظيمه من قبل الاتحاد الدولي للإنقاذ ILS والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ بالتعاون مع المكتب الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية WHO ومنظمة بولمبيرج الخيرية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بمدينة شرم الشيخ.

وانطلقت اليوم العديد من ورش العمل الهامة للمختصين ومختلف المشاركين في المؤتمر منها: ورشة عمل تعليمية حول السلامة في السباحة والمياه، ودورة عن الفيضانات، وورشة عمل خاصة بتدريب بالصحفيين للمساهمة في التوعية للحد من الغرق نظمته منظمة الصحة العالمية WHO لتوضيح الجهود من قبل المنظمة مع مختلف الدول لمواجهة الحد من الغرق والاجراءات المتبعة في بعض الدول.

واستعرض عدد من الدول الجهود المنفذة والخطط ومنها فيتنام، بنجلاديش، أوغندا، بالاضافة إلى مصر.

فيما استعرضت إنجي الشاذلي، مقرر المؤتمر وعضو الاتحاد الأفريقي للإنقاذ، عن الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ الخطط والبرامج التي يتم العمل عليها من أجل الحد من الغرق، حيث أكدت أن الاستراتيجية التي قام بوضعها بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة تتوافق مع رؤية مصر 2030.

وأشارت إنجي الشاذلي في العرض الذي قدمته إلى أن هناك 6 ركائز أساسية اعتمد الاتحاد في رؤيته عليها من أجل وضع الاستراتيجية وهي الحوكمة والتشريعات، والوقاية والتوعية المجتمعية، والبنية التحتية والبيئات الآمنة، والتدريب وبناء القدرات، والبحث والابتكار والتقنيات الذكية، والبنية التحتية والبيئات الآمنة.

كما ذكرت أن الاتحاد أطلق مبادرة “مصر بلا غرقى” في أكتوبر 2020 وحظيت بدعم كبير من وزير الشباب والرياضة، حيث استطاع الاتحاد تطبيق استراتيجيته في شاطئ النخيل الذي أغلق في عام 2020 وتم افتتاحه مرة أخرى في 2023 بعد أن تم تأمينه بشكل كامل.

بوابة روز اليوسف