ترامب يعلن موعد لقاءه مع زهران ممداني

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت متأخر من يوم الأربعاء إن الاجتماع الذي طال انتظاره مع زهران ممداني، عمدة مدينة نيويورك المنتخب، سيعقد في واشنطن غداً الجمعة.

وأوضح الرئيس الأميركي أن ممداني هو من طلب عقد الاجتماع، ووعد بالكشف عن "مزيد من التفاصيل لاحقاً!".

وقالت المتحدثة باسم عمدة نيويورك المنتخب دورا بيكيك إنه من "المعتاد" أن يلتقي عمدة نيويورك الجديد بالرئيس، وإن ممداني يعتزم أن يتناول لقاؤه مع ترامب "أجندة السلامة العامة والأمن الاقتصادي والقدرة على تحمل التكاليف التي صوت لها أكثر من مليون من مواطني نيويورك قبل أسبوعين فقط".