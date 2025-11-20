ريهام عبد الغفور بدور غير مسبوق… وإطلالة تقلب التوقّعات رأسًا على عقب

دبي - فريق التحرير: فاجأت الممثّلة المصريّة، ريهام عبد الغفور، جمهورها بظهورها في دور جديد كلّيًّا في فيلمها المنتظر “خريطة رأس السّنة”، بحيث لم يعرفها بعض المتابعين من الوهلة الأولى بسبب التّغيير الجذريّ في شكلها وماكياجها، إذ تمثّل بدقّة شخصيّة مصابة بمتلازمة داون.

في هذا السّياق، تفاعل الجمهور على نطاق واسع، مع ظهور ريهام، في الإعلان الرّسميّ للفيلم، إذ أعرب عن إعجابه الكبير بأدائها وتجسيدها لشخصية فتاة مصابة بمتلازمة داون، معتبرين أنّها خطوة جريئة وغير مسبوقة، إذ لم يسبق لأيّة ممثّلة أن لعبت هذا الدّور من قبل، وكان يتِمّ عادة الاستعانة بأبطال من ذوي الهمم.

يشارك ريهام عبد الغفور، في بطولة الفيلم كلّ من محمّد ممدوح، أسماء أبو اليزيد، هنادي مهنّا والطّفل آسر، وهو من تأليف يوسف وجدي وإخراج رامي الجندي.