شاهد.. الفنانة ندى القلعة تمدح السعودية: (يا خادم الحرمين سلام وولي عهدك السعى للسلام) والقايداية بالحرية والتغيير حنان حسن تسخر: (أجي يا أخواني.. يا مثبت العقل والدين)

سخرت الناشطة والقيادية بقوى الحرية والتغيير, حنان حسن, من الفنانة الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, بعد مدحها المملكة العربية السعودية, ممثلة في ملكها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان, وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت حنان حسن مقطع فيديو للفنانة الشهيرة وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

القلعة, ظهرت في الجزء الأول من المقطع وهي تغني للسعودية: (يا خادم الحرمين سلام وولي عهدك السعى للسلام), بينما هاجمت في الجزء الثاني منه الذين يدعون للسلام مع مليشيا الدعم السريع, بعد النتهاكات التي مارستها.

القيادية بالحرية والتغيير, كتبت على الفيديو بعد مشاركته: (أجي يا أخواني.. يا مثبت العقل والدين), ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن الأغنية قديمة وقامت القلعة بتسجيلها قبل نحو 6 أشهر, وأعيد تداولها بعد لقاء الأمير محمد بن سلمان الأخير بالرئيس الأمريكي ترامب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)