- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الفضة يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 21-01-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-01-21 02:55AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تأثره في وقت سابق بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالزوج، وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال أمامه لتسجيل المزيد من الخسائر على المدى القريب.