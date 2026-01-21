سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 21-01-2025

شهد سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) حركة متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، يحاول من خلالها تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، وسط سيطرة موجة فرعية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع معاناة الزوج من الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالزوج.