الشورى يطالب مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان بإعداد الدراسات البيئية الملائمة لطبيعة الموقع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الـ17 من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان بإعداد الدراسات البيئية لمنطقة مشروع الحديقة؛ لتحديد المشاريع الملائمة لطبيعة الموقع ذي الحساسية البيئية، داعيا مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان إلى تعزيز التنسيق والتكامل مع برنامج الرياض الخضراء، والجهات ذات العلاقة؛ لتبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته، وما جاء فيه من بنود متخذا قراراته اللازمة بشأنها، حيث أصدر المجلس قرارا خلال الجلسة طالب فيه مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان بالإسراع في إعداد خطتها الاستراتيجية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطيه العطوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان للعام المالي 1445/1446هـ.

وضمن موضوعات مذكرات التفاهم المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية ووزارة الاقتصاد والتماسك الإقليمي في جمهورية البرتغال للتعاون في المجال الاقتصادي.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في جمهورية غينيا للتعاون في المجال الاقتصادي.

وعلى الصعيد نفسه، وافق المجلس خلال جلسته على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية ووزارة الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون في مجال اختصاصاتهما.

إلى ذلك ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لجامعة جازان للعام الجامعي 2024م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة جازان.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة جازان، حيث دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي، جامعة جازان إلى أهمية تعزيز جهودها للتحول إلى نظام الجامعات بما يمكنها من تشكيل المجالس الاستشارية، وتأسيس الشراكات مع القطاعات الصناعية المحلية والمؤسسات الأكاديمية الدولية.

وفي مداخلة له دعا عضو مجلس الشورى الدكتور بندر البقمي الجامعة إلى تبني خطة فاعلة لاستقطاب وتوطين الكفاءات الأكاديمية، مؤكدا أهمية توجيه الجهود نحو تصحيح هذه التحديات داخليا، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويحد من تأثيرها على جودة المخرجات التعليمية والإدارية.

كما طالب عضو مجلس الشورى الدكتور حسن الحازمي جامعة جازان بالعمل على إعادة هيكلة الفروع التي تتطلب مزيدا من الدراسة وفق نموذج تشغيلي جديد، وبتخصصات نوعية تراعي الميز النسبية لكل محافظة.

فيما أشار عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم الحديثي إلى أهمية وجود كراسي بحثية في جامعة جازان لما لها من إسهامات فاعلة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة على صعيد البحث العلمي، والتنمية المجتمعية، وإيجاد شراكات بين الجامعات والقطاعات الأخرى، مطالبا بوضع خطط إدارية وتسويقية لإنشاء كراسي علمية في تخصصات الجامعة المختلفة.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لجامعة أم القرى للعام الجامعي 2024م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة أم القرى.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة أم القرى، حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار جامعة أم القرى وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تبني نموذج استراتيجي متكامل للطلبة الدوليين ضمن برنامج «ادرس في السعودية»، يقوم على تحويل خصوصية مكة المكرمة إلى منظومة جذب وتأثير عالمي، من خلال تطوير برامج أكاديمية نوعية، وبناء تجربة طالب دولي شاملة ومتميزة.

في حين طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة غادة الهذلي جامعة أم القرى بتشجيع التعاون البحثي المنظم مع باحثين من جامعات المملكة الأخرى وباستقطاب باحثين ذوي سجل علمي مرتفع التأثير والاستشهاد، من خلال معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بما يسهم في نشر مخرجات المعهد في دوريات علمية ذات معامل تأثير عال.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.