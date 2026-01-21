سعر الدولار مقابل الفرنك يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 21-01-2026

انخفض سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما عرضه للضغط السلبي والذي أجبره على الارتداد انخفاضاً من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار حتى تلك اللحظية، وفي الخلفية نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما قد يمنحه فرصة أكبر للتعافي على المدى القريب.