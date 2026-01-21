سعر النفط خام برنت يحاول استعادة زخمه الصاعد – توقعات اليوم – 21-01-2026

يشهد سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) حالة من التذبذب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة المحوري 0.6750، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.