هجوم روسي يترك نصف مباني كييف بلا تدفئة

ابوظبي - سيف اليزيد - كييف (كالات)

حرم هجوم جوّي شنّته موسكو ليل أمس مجدّداً أكثر من 5600 مبنى سكني في كييف من التدفئة وسط صقيع الشتاء وحرارة تصل إلى 14 درجة مئوية تحت الصفر، وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية أمس.

وكتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، في منشور على «تلغرام»: «بعد هذا الهجوم، انقطعت التدفئة عن 5635 مبنى سكنياً». وقالت نائبة وزير الخارجية ماريانا بيتسا من جهتها: إن حوالى نصف كييف حالياً بلا كهرباء، ولم تغيّر روسيا سلوكها القاضي بتدمير أوكرانيا.

ويتألّف الجزء الأكبر من المدينة الواقع على الضفّة الشرقية لنهر دنيبرو من أحياء سكنية ويعاني كذلك انقطاع المياه، بحسب رئيس البلدية.

بدوره، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة على ممارسة المزيد من الضغوط على روسيا بعد أن أدى هجومها الجوي الأحدث على أوكرانيا إلى قطع التدفئة عن نصف العاصمة كييف وأثر على محطات فرعية وصفتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها بالغة الأهمية للسلامة النووية.

وقال زيلينسكي: إن الولايات المتحدة «لم تمتلك بعد القوة» ​لوقف روسيا، مضيفاً أن إدارة ترامب لا يزال بإمكانها تعزيز الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا أرادت ذلك.

تأتي هذه الضربات بعد حوالي عشرة أيّام من أعنف هجوم شنته موسكو على شبكة الطاقة في كييف منذ اندلاع الأزمة قبل قرابة أربع سنوات، في أسوأ نزاع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

واستهدف القصف الذي شنّ فجر التاسع عشر من يناير منشآت الطاقة، حارماً من التدفئة 5600 ألف مبنى، أي نصف المدينة، كما انقطعت الكهرباء أيضاً عن عدّة منازل طوال أيّام فيما تواجه كييف موجة صقيع لم تشهد مثلها منذ سنوات طويلة.

وكانت السلطات الأوكرانية تحذّر منذ أيّام عدّة من هجمات روسية جديدة مكثّفة على شبكة الطاقة.

وتعرّضت مناطق أوكرانية أخرى، أبرزها أوديسا، لقصف طال منشآت الطاقة ليلاً، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.

وفي سياق آخر، قال الرئيس الأوكراني، أمس، إن القوات المسلحة في بلاده بصدد إدخال عنصر جديد لمنظومة الدفاع الجوي لتحديث نظامها المكون من مجموعات صغيرة تنشر طائرات مسيرة ​اعتراضية، وذلك في الوقت الذي تتأهب لهجمات روسية جماعية ‌جديدة.

ودعا زيلينسكي مراراً إلى تعزيز الدفاعات الجوية، بما في ذلك زيادة ⁠المساعدة من حلفاء أوكرانيا الغربيين. وقال: «⁠سيكون هناك نهج جديد لاستخدام الدفاعات الجوية من قبل القوات الجوية، فيما يتعلق ​بمجموعات إطلاق متنقلة وطائرات مسيرة اعتراضية وغيرها من أصول الدفاع الجوي قصيرة المدى، سيتم تحديث المنظومة».