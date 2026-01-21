اخبار العالم

قتلى جراء أمطار غير مسبوقة في تونس

0 نشر
0 تبليغ

قتلى جراء أمطار غير مسبوقة في تونس

ابوظبي - سيف اليزيد - لقي أربعة أشخاص حتفهم في تونس بسبب أمطار قياسية تسببت بفيضانات وأجبرت المدارس على تعليق الدروس لا سيما في العاصمة، فيما وصف مسؤول الثلاثاء الوضع بأنه "صعب جداً" في بعض الولايات.


وقال مدير التوقعات في المعهد الوطني للرصد الجوي عبد الرزاق رحال "سجلنا كميات استثنائية من الأمطار خلال يناير" في مناطق مثل المنستير (وسط شرق) ونابل (شمال شرق) وتونس الكبرى.
وأوضح أن تلك المناطق لم تسجّل كميات مماثلة منذ العام 1950.
وقال المتحدث باسم الحماية المدنية خليل المشري، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في مدينة المكنين التابعة لولاية المنستير.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صور السيول الجارفة في الشوارع التي أظهرت أيضاً عدداً كبيراً من السيارات العالقة فيما ارتفع منسوب المياه حتى مستوى الأبواب.

عُلّقت الدروس في مدارس العاصمة ومناطق أخرى، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن السلطات. وتضررت حركة النقل العام والخاص بشدة، بل توقفت في بعض المناطق.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا