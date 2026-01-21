ترامب يدعو "بوتين" للانضمام إلى مجلس السلام في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الكرملين، اليوم الإثنين، أنه تمت دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للانضمام إلى "مجلس السلام" الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن خطته بشأن قطاع غزة .

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "تلقى الرئيس بوتين أيضاً دعوة للانضمام إلى مجلس السلام"، مضيفاً أنّ روسيا تسعى إلى "توضيح كل التفاصيل الدقيقة" المتعلقة بالعرض مع واشنطن.

ومن المقرر أن يشرف المجلس على الإدارة المؤقتة لقطاع غزة، في ظل اتفاق هش لوقف إطلاق النار منذ تشرين الأول/ أكتوبر.

وبدأ الرئيس ترامب تشكيل "مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، وأعلن عدد من قادة الدول، تلقيهم دعوات رسمية للانضمام إليه.

كازاخستان تتلقى دعوة

ونقلت وكالات أنباء، اليوم الاثنين، عن السكرتير الصحفي للرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف قوله إن الرئيس تلقى دعوة للانضمام إلى "مجلس السلام" الخاص بغزة الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقد وافق توكاييف على ذلك.

يشار إلى أن البيت الأبيض أوضح أنّه وفقاً للخطة الأميركية لإنهاء الحرب في غزة، سيتم تشكيل مجلس سلام يرأسه ترامب.

المصدر : رويترز