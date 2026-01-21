«الدفاع العراقية»: نمتلك الجاهزية الكاملة لحماية حدودنا

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

صرح وزير الدفاع العراقي، ثابت محمد العباسي، أمس، بأن القوات المسلحة العراقية «تمتلك الجاهزية الكاملة لحماية كل شبر من حدود البلاد».

وقال العباسي، في بيان صحفي: «نطمئن أبناء شعبنا العراقي العزيز بأن قواتنا المسلحة، بجميع صنوفها، تمتلك الجاهزية الكاملة لحماية كل شبر من حدود العراق».

وأضاف: «جيشنا يقف سداً منيعاً بوجه أي تهديد، ولن يسمح بامتداد أي شر أو خطر، بما في ذلك محاولات فلول (داعش) الهاربة من سوريا، وأن أمن العراق خط أحمر».

وتفقد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، أمس، الشريط الحدودي مع سوريا يرافقه وفد عسكري رفيع المستوى لمتابعة الوضع الأمني وآخر التطورات.

ويأتي هذا التعزيز في إطار تأمين الحدود من أي خطر أو تسلل للعناصر الإرهابية، فضلاً عن دعم القطعات الأمنية المنتشرة في قواطع المسؤولية، بما يسهم في الحفاظ على أمن المناطق الحدودية.