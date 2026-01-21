4 وفيات جراء السيول في تونس

ابوظبي - سيف اليزيد - تونس (وكالات)
لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص حتفهم، أمس، جراء سيول اجتاحت تونس بعد هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة خلال أكثر من 70 عاماً في بعض المناطق، وسط مخاوف من ارتفاع عدد القتلى.
وقال مسؤولون: إن مياه الأمطار الغزيرة غمرت الشوارع والبيوت وأغرقت المركبات وعطلت الحياة اليومية في ولايات عدة من البلاد، في حين كافحت فرق الطوارئ للتعامل مع حجم السيول.
وقالت فرق الحماية المدنية: إن مناطق عدة أصبحت معزولة بسبب ارتفاع منسوب المياه، لا سيما في الأحياء المنخفضة.
وأُغلقت المدارس في العاصمة تونس وفي مدن عدة، مثل نابل وسوسة وباجة، كما جرى تعليق جلسات المحاكم، وتوقف حركة النقل العام والخاص بشكل شبه كامل في بعض المناطق.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي سيولاً جارفة تحمل الحطام عبر الشوارع السكنية، مع غمر مياه البحر لأحياء في مدينة منزل تميم الساحلية.
وقال مسؤولو الأرصاد الجوية: إن مستويات الأمطار في بعض المناطق هي الأعلى التي يجري تسجيلها منذ عام 1950.