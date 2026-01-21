سعر الخليج الدولية (GISS) يخترق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 21-01-2026

- 1/2
2026-01-21 00:44AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
واصل سعر سهم رسن (8313) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم مستوى المقاومة 128.50 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.
لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم بتداولاته اللحظية القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 128.50 ريال، ليستهدف بعدها مباشرة أولى مستويات المقاومة عند سعر 134.00 ريال.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد