سعر سهم الجزيرة (1020) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 21-01-2026

ارتفع سعر سهم بنك الجزيرة (1020) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً باختراق في وقت سابق لخط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، ومستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق تشبع شرائي، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تمديد مكاسب السهم على المدى القريب.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 11.28 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 11.74 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد