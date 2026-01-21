سعر سهم سلوشنز (7202) يهاجم عنق تركيبة فنية إيجابية – توقعات اليوم – 21-01-2026

صعد سعر سهم الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (7202) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ومدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستعد بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة 235.60 ريال، تلك المقاومة التي تمثل عنق نموذج فني قيد التكوين وهو نموذج القاع المزدوج، لهذا تعد تلك المقاومة مفصلية لتحديد مسار السهم القادم على المدى القريب.

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً للمقاومة المذكورة 235.60 ريال، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 254.20 ريال كمستهدف سعري لنموذج القاع المزدوج.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد