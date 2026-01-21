عقود الذرة تغلق على انخفاض في ظل القلق العالمي بالأسواق

تراجعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الثلاثاء في بورصة شيكاغو التجارية للسلع، وذلك وسط اضطرابات في الأسواق العالمية على خلفية تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على أوروبا بسبب معارضة الأخيرة لضم واشنطن لجزيرة جرينلاند.

وعزف المستثمرون عن الأصول الأمريكية مثل الأسهم في مقابل ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل والذهب مع الإقبال عليها كملاذات آمنة.

يأتي ذلك في ظل المخاوف بشأن تصاعد التوترات التجارية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في ضم جرينلاند وتهديد الدول الأوروبية المعارضة برسوم جمركية مرتفعة.

وتتصاعد مخاطر حدوث مواجهة عسكرية بين دول الناتو، إذ تتمتع جرينلاند بحكم ذاتي لكنها تتبع مملكة الدنمارك، في حين لم يستبعد "ترامب" احتمال اللجوء للخيار العسكري لضم الجزيرة.

من ناحية أخرى، قال خبير زراعي من جامعة ميسوري للإرشاد الزراعي إن الظروف الحالية في الاقتصاد الزراعي قد تساعد في تشكيل السياسات الزراعية هذا العام.

وأوضح بن براون أنه لا يتوقع تحركات كبيرة في أسعار الذرة.

"حتى إذا نظرنا لما بعد عام 2026، أعتقد أننا نقترب من حالة توازن إلا إذا حدثت تغييرات كبيرة في السياسات"، قال براون. "لا يزال أمامنا عمل لتحسين الكفاءة وإدارة تكاليف المدخلات للوصول إلى نقطة نحقق فيها أرباحًا."

وأضاف براون، في حديثه مع براونفيلد، أن تزايد الطلب على الإيثانول قد يمثل فرصة للمساعدة في تحديد الوصول طويل الأجل إلى سوق الذرة.

"لقد كان هناك الكثير من النقاش حول برنامج E-15 في الولايات المتحدة وفي أماكن أخرى حول العالم مع محاولات زيادة حصص الإيثانول"، قال براون. "واحدة من فوائد انخفاض سعر الذرة إلى 4.00 دولارات أو أقل لفترة ما هي أنه أعاد إشعال النقاش حول برنامج E-15."

الذرة

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار في نهاية الجلسة بنسبة 0.2% إلى 4.23 دولار للبوشل.

الصويا

وانخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس آذار بنسبة 0.4% إلى 10.53 دولار للبوشل.

القمح

وانخفضت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار بنسبة بنسبة 1.4% إلى 5.10 دولار للبوشل.