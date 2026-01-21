السيسي يلتقي ترامب اليوم على هامش منتدى دافوس

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت الرئاسة المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه اليوم الثلاثاء، 20 يناير 2026، إلى مدينة دافوس السويسرية للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأوضح البيان، أن الرئيس السيسي سيلتقي على هامش أعمال المنتدى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث سيبحث الجانبان آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت الرئاسة أن اللقاء سيتناول كذلك سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم جهود تحقيق الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

المصدر : وكالات