400 طن.. ماكرون يُعلن إرسال سفينة مساعدات إنسانية لدعم سكان غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، أن فرنسا تُسخّر كل جهودها لدعم سكان قطاع غزة ، مؤكدًا التزام بلاده بتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة في ظل الأوضاع الصعبة التي يشهدها القطاع.

وأوضح ماكرون، في منشور عبر منصة «إكس»، أن سفينة مساعدات إنسانية غادرت ميناء لوهافر الفرنسي متجهة إلى مصر، محمّلةً بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية المخصصة لسكان غزة، تمهيدًا لإيصالها إلى المحتاجين.

ووجّه الرئيس الفرنسي الشكر لفرق وزارة الخارجية الفرنسية، ولمؤسسة «سي إم إيه سي جي إم»، إضافة إلى برنامج الأغذية العالمي، تقديرًا لجهودهم في تنظيم وإيصال هذه المساعدات.

La France est pleinement mobilisée pour les populations de Gaza. Un porte-conteneurs vient de quitter Le Havre direction l’Égypte avec une aide humanitaire d’ampleur pour les Gazaouis.



وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن سفينة حاويات تحمل 383 طنا من المساعدات الغذائية غادرت الأحد ميناء لوهافر الفرنسي متجهة إلى غزة.

وذكرت الوزارة في بيان أن هذه المساعدات تهدف إلى "تحسين صحة أكثر من 42 ألف طفل في غزة تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وسنتين ويعانون من سوء التغذية".

وتتكون المساعدات من مكملات غذائية تنتجها شركة "نوتريسيت" ومقرها في منطقة النورماندي، وسيتم إعطاؤها بمعدل "جرعة واحدة يوميا لمدة ستة أشهر... للوقاية من سوء التغذية الحاد"، بحسب ما أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية باسكال كونفافرو من لوهافر (غرب).

وستصل سفينة الحاويات إلى ميناء بورسعيد في مصر في غضون عشرة أيام تقريبا، ومن ثم سيتولى برنامج الأغذية العالمي نقل المساعدات الغذائية إلى غزة.

