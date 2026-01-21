الكونغو الديمقراطية تعلن السيطرة على مدينة استراتيجية

ابوظبي - سيف اليزيد - جوما (وكالات)

قال الجيش الكونغولي وسكان محليون، أمس، إن الجنود الكونغوليين ومقاتلين من جماعات موالية للحكومة أعادوا السيطرة على مدينة أوفيرا الاستراتيجية بشرق الكونغو، بعد شهر من سيطرة المتمردين التابعين لجماعة «إم 23»، وسط تصاعد القتال في المنطقة رغم اتفاق سلام توسطت فيه الولايات المتحدة.

وقال الجيش الكونغولي في بيان إنه استعاد السيطرة على المدينة بعد أن أعلن المتمردون انسحابهم الشهر الماضي. وقال المتحدث باسم الجيش الكونغولي ماك هازوكاي في البيان: «تواصل القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية نشر قواتها في أوفيرا والمناطق المحيطة بها لتوطيد مواقعها وتأمين السكان وممتلكاتهم».

وكانت جماعة «إم 23» قد سيطرت على المدينة الشهر الماضي بعد هجوم سريع.

وقال المتحدث باسم الحكومة الكونغولية باتريك مويايا، أمس، إن أكثر من 1500 شخص قتلوا، ونزح حوالي 300 ألف آخرين.