الجامعة اللبنانية الكندية LCU تنظّم يومها المفتوح Open Doors  في حرم عينطورة

دبي - فريق التحرير: نظّمت الجامعة اللبنانية الكندية LCU يومها المفتوح Open Doors ٢٠٢٥ يوم الثلاثاء الواقع في ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٥ في حرمها الرئيسي – عينطورة، كسروان، حيث استقبلت ما يزيد عن ١٣٠٠ طالب وطالبة من مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما من المدارس المجاورة في قضاء كسروان. وقد شكّل هذا الحدث مناسبة فريدة لتعريف الطلاب بالاختصاصات التي تقدّمها الجامعة، إضافة إلى الخدمات التعليمية المتطورة، والأقساط المدروسة، والأهم الضمانة الأكاديمية والشهادات المعترف بها رسميًا.

تميّز اليوم بحضور لافت من الشباب، وبأجواء مفعمة بالحيوية، تخلّلها فقرات ترفيهية وتفاعلية شارك فيها الطلاب، إضافة إلى مسابقات وجوائز قيّمة. وقد أضفى الفنان وسام صبّاغ بجوّه المرح وحضوره المحبّب طاقة مميزة على النشاط، مما جعل اليوم تجربة لا تُنسى لطلاب المدارس المشاركين.

قالت السيدة رانيا حبيب في تعليقها على هذا اليوم المميز:

“اليوم المفتوح في جامعتنا ليس مجرد نشاط تعريفي، بل هو مساحة يكتشف فيها الطلاب مستقبلهم، ويسمعون عن فرصهم الحقيقية، ويشعرون بالانتماء قبل أن يصبحوا طلابًا رسميين. شاهدنا اليوم فرح الشباب، وحماسهم، وثقتهم بأن LCU قادرة على أن تكون بداية الطريق نحو مستقبل مهني واعد. كان يومًا مليئًا بالطاقة الإيجابية، ونحن فخورون بهذا النجاح.”

إيمانًا منها برسالة العلم ودور لبنان الريادي في المنطقة، تواصل الجامعة اللبنانية الكندية (LCU) ترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية حديثة ورائدة، تجمع بين الأصالة والجودة والابتكار. تأسست الجامعة بموجب المرسوم رقم ٧٧٨ بتاريخ ٤ تموز ٢٠٠٧، مستندةً إلى جذورها الأكاديمية في ESIG المنشأة عام ٢٠٠٠، لتقدّم تعليمًا متطورًا يواكب حاجات سوق العمل المحلي والدولي.

تضم الجامعة ثلاث كليات أساسية تقدّم برامج جامعية وماجستير معترف بها رسميًا من وزارة التربية والتعليم العالي:

-كلية إدارة الأعمال

وتتضمن اختصاصات:

الدراسات المالية – التسويق – إدارة الموارد البشرية – المعلوماتية الإدارية – إدارة الأعمال – الإدارة الدولية – المحاسبة – الاقتصاد – إدارة السياحة والفنادق.

كما تقدم برنامجَي:

الماجستير الأكاديمي في إدارة الأعمال والماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال.

-كلية الآداب والعلوم الإنسانية

وتقدّم برامج:

الصحافة – الإعلام – الترجمة واللغات – الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية.

وهي برامج تهيّئ الطلاب للعمل في الإعلام، العلاقات العامة، مكاتب الترجمة، المؤسسات الثقافية، والمنظمات الدولية.

-كلية العلوم والفنون

وتجمع بين العلوم الدقيقة والفنون الإبداعية، وتشمل:

البيئة – الرياضيات – التنظيم المدني – المعلوماتية – التغذية – علوم الحياة.

وفي الفنون:

التصميم الداخلي – التصميم التصويري – الفرشمن الفني.

جميع البرامج مرخّصة ومعادَلة رسميًا، وتفتخر الجامعة بأن جميع عمدائها ورئيسها يحملون شهادة الدكتوراه برتبة أستاذ – برفسور .

كما تعمل LCU على استكمال إجراءات اعتماد الجودة الدولية لكلية إدارة الأعمال من هيئة IACBE العالمية، بما يعكس التزامها المستمر بالجودة والتميز.

تؤكد الجامعة اللبنانية الكندية أن تنظيم هذا اليوم هو جزء من رسالتها في مرافقة الطلاب منذ اللحظة الأولى، ومساعدتهم على اختيار اختصاصهم بثقة ووعي. وتبقى LCU ملتزمة بتميّزها الأكاديمي وإيمانها العميق بأن المعرفة هي الأساس لبناء مستقبل أكثر تطورًا وازدهارًا.