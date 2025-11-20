الملحق العالمي لمونديال 2026: العراق يواجه في مباراة حاسمة الفائز بين بوليفيا وسورينام

الرياص - اسماء السيد - زوريخ (سويسرا) : سيواجه منتخب العراق الفائز بين بوليفيا وسورينام في نهائي أحد مسارَي الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026 في كرة القدم المقرر في أميركا الشمالية، بحسب القرعة التي أجريت الخميس في مقر الاتحاد الدولي (فيفا) في زوريخ.

وفي المسار الآخر، تلعب جمهورية الكونغو الديموقراطية مع الفائز بين جامايكا وكاليدونيا الجديدة.

يقام الملحق بين 23 و31 آذار/مارس المقبل في المكسيك، ويتأهل الفائز من المسارين إلى النهائيات التي يشارك فيها 48 منتخبا للمرة الأولى في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتأهل العراق إلى هذا الملحق بعد تفوقه على الإمارات 3 2 بمجموع مبارتي الدور الخامس من التصفيات الآسيوية، بعد احتلاله وصافة المجموعة الثانية في الدور الرابع خلف السعودية بفارق الأهداف.

ويقضي نظام الملحق بتأهل المنتخبين الأعلى تصنيفا إلى النهائي مباشرة، فيما تلعب المنتخبات الأربعة الأخرى الأقل تصنيفا الدور نصف النهائي.

وبالتالي، سيخوض العراق مع الكونغو الديموقراطية نهائي المسارين، نظرا لتصنيفهما الدولي، إذ يحتل المنتخب الإفريقي المركز 56 راهنا و"أسود الرافدين" المركز 58.

في المقابل، تحتل جامايكا المركز 70، بوليفيا 76، سورينام 123 وكاليدونيا الجديدة 149.

وبحال فوزه في مباراته في المسار الثاني، سيشارك العراق للمرة الثانية في تاريخه بكأس العالم بعد 1986 في المكسيك عندما ودع من الدور الأول وكان يضم في صفوفه أمثال أحمد راضي وحسين سعيد. آنذاك خسر مباراته الأولى أمام الباراغواي 0 1، ثم بلجيكا 1 2 والمكسيك 0 1 تحت إشراف المدرب البرازيلي إيفاريستو.

ووُضع منتخبا كونكاكاف (سورينام وجامايكا) في مسارين منفصلين وفقا لقاعدة فيفا العامة الخاصة بالقرعة.

وكما العراق، تأمل جمهورية الكونغو الديموقراطية بالعودة إلى المونديال بعد مشاركة وحيدة في ألمانيا عام 1974 تحت مسمى "زائير".

وأطاحت الكونغو الديموقراطية بنيجيريا صاحبة ست مشاركات سابقة، في نهائي الملحق الإفريقي بركلات الترجيح.

بدورها، بلغت جامايكا الملحق العالمي إثر حلولها ثانية في المجموعة الثانية من تصفيات كونكاكاف، والأفضل تصنيفا بين المنتخبات التي حلت ثانية، وهي أيضا تحلم بالعودة إلى المونديال بعد مشاركة وحيدة في فرنسا عام 1998.

ومثلها سورينام التي حلّت ثانية في المجموعة الأولى وتبحث عن مشاركتها المونديالية الأولى على الإطلاق منذ أول مشاركة في تصفيات 1978 بعد نيلها استقلالها.