تكنولوجيا: كاميرا هواتف Huawei Mate80 تظهر قدراتها في صور رسمية مذهلة نشرتها الشركة نفسها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستُطلق شركة هواوي سلسلة هواتف Mate80 في الصين يوم 25 نوفمبر. ورغم أنّ العلامة لم تكشف بعد عن المواصفات الكاملة لأجهزة السلسلة، إلا أن الرئيس التنفيذي لهواوي، هي غانغ، عرض قدرات الكاميرا مبكرًا من خلال مجموعة صور التقطتها هواتف Mate80.

وأكّدت هواوي أن سلسلة Mate80 ستتكوّن من أربعة طرازات: Mate80 وMate80 Pro وMate80 Pro Max وMate80 RS.

ونشر الرئيس التنفيذي ست صور على منصة Weibo: صورة واحدة ملتقطة بهاتف Mate80 RS، وصورتان بهاتف Mate80 Pro، وثلاث صور باستخدام Mate80 Pro Max. ولا يُعرف سبب عدم مشاركة أي صور ملتقطة بالطراز الأساسي Mate80، لكن يمكن الاطلاع على العينات المنشورة بالأسفل.

ومع تبقّي خمسة أيام فقط على موعد الإطلاق، يُتوقع أن تكشف هواوي عن مزيد من التفاصيل حول سلسلة Mate80 خلال الأيام المقبلة.

