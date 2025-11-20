مفوض العون الإنساني بسنار يبحث مع اليونيسف التدخل في مجالات الصحة والتعليم والمياه

ولاية سنار بحث مفوض العون الانساني بولاية سنار محمد عبدالفتاح بادى مع نائب المدير القطرى لمنظمة اليونيسف مستر فرانك ومدير اليونيسف القطاع الأوسط خالد محمد موسى الاربعاء جملة من القضايا المتعلقة بالتدخل في عدد من القطاعات في الصحة والتعليم والمياه والإصحاح البيئي . وثمن سيادته جهود منظمة اليونيسف في جميع القطاعات كاشفا عن حاجة الولاية للتدخل في القطاعات الخدمية . من جهته قدم نائب المدير القطري لمنظمة اليونيسف مستر فرانك صوت شكر للمفوضية ولحكومة ولاية سنار للتنسيق والترتيب وتسهيل عمل المنظمة واعدا بالتدخل في كل المحاور بولاية سنار . كما اكد مديرمنظمة اليونيسف القطاع الأوسط د. خالد محمد موسى عمق العلاقة بين المفوضية واليونيسف. وقال ان مشاريع اليونيسف بولاية سنار مستمرة خدمة للمواطن الذي أنهكته الحرب. سونا

