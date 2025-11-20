ستارمر يزور الصين في العام الجديد

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: مع الحديث المتصاعد عن "حرب جواسيس" بين لندن وبكين\ن قال تقرير إن رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر يخطط لزيارة الصين في العام الجديد.

من المرجح أن تكون هذه الزيارة مثيرة للجدل نظرًا لتوتر العلاقات بين المملكة المتحدة والصين، والذي تفاقم بسبب مزاعم التجسس الأخيرة في البرلمان.

وقالت المحررة السياسية لقناة (سكاي نيوز) بيث ريغبي لبرنامج "الخلل الانتخابي" مع البارونة هارييت هارمان أنها سمعت من مصدرين أن رئيس الوزراء سيقوم بهذه الزيارة - التي ستكون مثيرة للجدل - في نهاية يناير.

وقالت لعضو البرلمان عن حزب العمال: "لقد تلقينا هذا من مصدرين مختلفين. على حد علمي، لم يتم تأكيد الأمر، ولكن أعتقد أنه حتى يستقلون الطائرة، لن يتم تأكيد هذه الأمور أبدًا".

واضافت: لكن، كما تعلمون، قد لا يرغبون حقًا في أن يتحدث الناس عن زيارة رئيس الوزراء للصين، نظرًا لخلفية قضية التجسس الصينية، وكل تلك الادعاءات والجدل الدائر حول الصين في المملكة المتحدة، ومقترح السفارة العملاقة.

وأضافت: "لكن يا هارييت، ما رأيكِ؟ هل ينبغي على رئيس الوزراء زيارة الصين، أليس كذلك؟ بما أننا نرغب اقتصاديًا في تنمية العلاقات مع الصين؟ ما رأيكِ؟".

وردت البارونة هارمان: "أعتقد أنه ينبغي عليه ذلك، لكنني أعتقد أنه لا يوجد أي سذاجة في الحكومة بشأن ذلك، فرغم وجود فرص للتعاون مع الصين في مجالي تغير المناخ والتجارة، إلا أن هناك أيضًا تحديات كبيرة يجب أن يكونوا حذرين منها - لذلك أعتقد أنهم سيذهبون، ولكن بوعي كامل."

تحذير

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تم تحذير أعضاء البرلمان واللوردات من محاولات جديدة للتجسس عليهم من قبل الصين.

وأرسل جهاز الأمن البريطاني MI5 تحذيرًا للعاملين في وستمنستر بشأن اثنين من صائدي المواهب الذين يعملون لصالح أجهزة الأمن الصينية، داعيًا إياهم إلى الحذر.

جاء ذلك في أعقاب فشل محاكمة شخصين يُشتبه في تجسسهما لصالح الصين.

وقالت المحررة السياسية لقناة (سكاي نيوز) إن الزيارة ستكون "لحظة فارقة"، مشيرًا إلى أن آخر رئيس وزراء زار الصين كانت تيريزا ماي عام ٢٠١٨.

يشار إلة أنه في الشهر الماضي، التقى دونالد ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية.

ووصف الرئيس الأميركي المحادثات مع الرئيس الصيني بأنها "مذهلة"، وقال: "على مقياس من واحد إلى عشرة، كان اللقاء مع شي ١٢".