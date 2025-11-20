- 1/2
- 2/2
حاصر ناشطون سودانيون, ينشطون على تطبيق “تيك توك”, الشهير القائد الميداني لمليشيا الدعم السريع, محمد الفاتح, الشهير باسم “يأجوج ومأجوج”.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد استضاف النشطاء بقيادة محمد عمر الشكري, “يأجوج ومأجوج”, الذي تجمعه به علاقة صداقة قديمة.
النشطاء حاصروا القائد الميداني للمليشيا بأسئلة ساخنة بداية عن مكان إقامته حالياً, حيث أكد “يأجوج ومأجوج”, أنه متواجد الآن بدولة مالي, وهو ما اعتبره البعض سخرية وتمويه منه وتهرب من السؤال.
وبحسب ما شاهد محرر موقع محرر موقع النيلين, فقد فاجأ محمد الفاتح النشطاء بدافعه عن سفاح الفاشر, “أبو لولو”, وأكد أن التصفيات التي قام بها بالفاشر, كانت ضد عساكر بالجيش, وليست ضد مواطنين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع “يأجوج ومأجوج” يفاجئ الجميع ويهرب لدولة مالي ويكشف عن رأيه في سفاح الفاشر “أبو لولو” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.