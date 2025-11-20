توقعات بانخفاض درجات الحرارة غدا

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً وتظهر السحب المنخفضة غرباً على البحر والجزر، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة خاصة على السواحل، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة غرباً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب الموج خاصة غرباً. يحدث المد الأول عند الساعة 12:50 والمد الثاني عند الساعة 02:46، والجزر الأول عند الساعة 20:10 والجزر الثاني عند الساعة 06:55. في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:04 والمد الثاني عند الساعة 04:23، والجزر الأول عند الساعة 15:53 والجزرالثاني عند الساعة 04:45.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 31 21 90 35

دبي 32 20 80 30

الشارقة 32 17 85 35

عجمان 31 22 85 45

أم القيوين 30 16 90 45

رأس الخيمة 32 18 85 35

الفجيرة 30 21 70 25

العـين 34 18 90 20

ليوا 33 17 85 20

الرويس 30 20 85 35

السلع 29 21 80 30

دلـمـا 29 25 80 45

طنب الكبرى / الصغرى 30 26 85 50

أبو موسى 30 26 85 50.