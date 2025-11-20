ويتكوف يلتقي وفدا من حماس برئاسة الحية الأربعاء في تركيا

القاهرة - كتب محمد نسيم - من المقرر أن يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وفدا قياديا من حركة حماس برئاسة خليل الحية، يوم غد الأربعاء في مدينة إسطنبول التركية.

والجمعة الماضية نقلت صحيفة نيويورك تايمز، عن مصدرين مطلعين، أن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف يعتزم لقاء خليل الحية، كبير المفاوضين في حركة حماس قريبا.

وقالت نيويورك تايمز إن اللقاء بين ويتكوف والحية من شأنه أن يؤكد أن إدارة ترامب مهتمة بالحفاظ على خط اتصال مباشر مع حماس.

وحذر مسؤولون سياسيون في إسرائيل من التقارب المقلق بين مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وحركة حماس.

المصدر : وكالات