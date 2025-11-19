محدث: 13 شهيدا وإصابات بقصف إسرائيلي في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ، مساء اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 ، استشهاد 13 شخصا وإصابة العشرات في غارة جوية إسرائيلية على مخيم عين الحلوة ، في وقت قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مركز تدريب يتبع لحركة حماس جنوبي لبنان.

وقالت مصادر ميدانية أن «غارة من مسيّرة استهدفت محيط مسجد خالد ابن الوليد داخل مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا». من جهتها قالت قناة «LBCI» في معلومات أولية حسب مصدرين لبنانيّ وفلسطينيّ إنه سقط «عدد من الاصابات في استهداف اسرائيليّ لمخيم عين الحلوة قرب مسجد خالد بن الوليد والترجيحات الأولية تشير إلى استهداف لحماس».

الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة "مجمع تدريبات لحماس" في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أنه نفّذ غارة جوية على ما قال إنه "مجمّع تدريب تابع لحركة حماس" في منطقة عين الحلوة جنوبي لبنان، بزعم استهداف عناصر كانوا ينشطون داخله. وقال الجيش إن الهجوم جرى بقيادة قيادة المنطقة الشمالية وبمشاركة سلاح الجو.

وادّعى الجيش الإسرائيلي أن الموقع كان يُستخدم لتدريبات وتجهيزات "تُخطَّط لتنفيذ عمليات ضد قواته في المستقبل القريب"، وأضاف أنه استخدم "ذخائر دقيقة" واتخذ ما وصفها بأنها "خطوات لتقليل احتمال إصابة المدنيين"، مستندًا إلى مراقبة جوية ومعلومات استخباراتية، وفق تعبيره.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيواصل مهاجمة ما يصفه بمحاولات تمركز حماس في لبنان، مؤكّدًا أنه "سيتحرك ضد عناصرها أينما وُجدوا"، في وقت لم يصدر فيه تعليق فوري من الجانب اللبناني على الهجوم.

المصدر : وكالات