كأس ديفيس: إيطاليا تتخطى النمسا بسهولة وتتأهل إلى نصف النهائي

الرياص - اسماء السيد - بولونيا (إيطاليا) : بلغت إيطاليا حاملة لقب النسختين الاخيرتين من مسابقة كأس ديفيس في كرة المضرب، الدور نصف النهائي بفوزها السهل على النمسا 2 0 الأربعاء في ربع النهائي في بولونيا.

ومنح ماتيو بيريتيني السادس عالميا سابقا والـ56 حاليا التقدم لإيطاليا بفوزه على يوري رودينوف 6 3 و7 6 (7 4)، وعزز فلافيو كوبولي الـ22 عالميا تقدم حاملي اللقب بتغلبه على فيليب ميسوليتش 6 1 و6 3.

وحسمت إيطاليا المواجهة بكسبها مباراتي الفردي وبالتالي ألغيت مباراة الزوجي التي كانت ستجمع سيموني بوليلي وأندريا فافاسوري بألكسندر إيرلر ولوكاس مييدلر.

وتلتقي إيطاليا التي يغيب عن صفوفها نجماها يانيك سينر ولورنتسو موزيتي المصنفان ثانيا وثامنا تواليا بسبب الاصابة، في الدور المقبل مع بلجيكا التي أطاحت بفرنسا (2 0) الثلاثاء.