انت الان تتابع خبر تحالف العزم: يوم النصر مناسبة لتجديد العهد على حماية هذا المنجز الوطني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال تحالف العزم في بيان ورد لـ الخليج 365، "في يوم النصر على تنظيم داعش الإرهابي، نستذكر بفخر تضحيات شهداء العراق وبطولات الجرحى والمقاتلين الذين وقفوا دفاعاً عن أرضهم وشعبهم، وكتبوا بتضحياتهم صفحة مضيئة من تاريخ الوطن، فقد توحّد العراقيون من جميع الأطياف والعشائر في خندق واحد، وساندتهم المرجعيات الدينية بتوجيهاتها ودعمها الوطني في مواجهة هذا الخطر الوجودي".وأضاف التحالف، "لقد قدّمت القوات المسلحة بكل صنوفها؛ الجيش والشرطة والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة، أنموذجاً مشرفاً في الشجاعة، وتمكّنت من تحرير المدن التي احتلّها التنظيم، ووضع حدّ لجرائمه التي طالت الأبرياء وخرّبت المناطق وأرادت النيل من وحدة العراق".

وتابع التحالف، أن "يوم النصر هو مناسبة لتجديد العهد على حماية هذا المنجز الوطني، ودعم إعادة إعمار المناطق المحررة، وتعزيز وحدة العراقيين التي كانت ولا تزال أساس قوة العراق وقدرته على مواجهة التحديات".

