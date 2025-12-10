الراحل محمد محمود من الأصوات التي استوقفتني كثيرًا وطويلًا

أن تتابع صوتًا إذاعيًّا عبر الصوت والصورة فهذا يعني أن نبرات وطبقات صوته قد لامست شغاف قلبك قبل أذنك.
■ والراحل محمد محمود من الأصوات التي استوقفتني كثيرًا وطويلًا لبساطته ومباشرته في الحديث بلا تكلف عبر الأثير.
■ رحمه الله رحمة واسعة. صادق التعازي لأصدقائه في الوسط الإعلامي. والعزاء موصول لأهله وعشيرته.
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
