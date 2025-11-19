بعد انتشار أنباء عن استشهاد قائدها “كيكل” بكردفان.. قوات درع السودان تصدر بيان توضح فيه الحقائق كاملة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, بخبر يفيد باستشهاد قائد قوات درع السودان, اللواء أبو عاقلة محمد أحمد “كيكل”, خلال معرك قاد بنفسه بمحاور كردفان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أصدرت قوات درع السودان, عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, كشفت فيه التفاصيل كاملة.

وقالت المكتب الإعلامي لدرع السودان, في بيانه الذي أصدره ونفى من خلاله الأخبار التي تم وصفها بالشائعات ما يلي:

(بسم الله الرحمن الرحيم.. بيان من المكتب الإعلامي والناطق الرسمي لقوات درع السودان).

يقول الله تعالى: ﴿ إن ينصركم الله فلا غالب لكم ﴾ صدق الله العظيم.

نفّذت قوات درع السودان، بتاريخ يوم الاثنين 17 / 11 / 2025م، مهمة عسكرية قتالية ناجحة في منطقة أم سيالة بشمال كردفان، ضمن تكامل الجهد الوطني للقوات المسلحة والقوات المساندة ضد مليشيات آل دقلو الإرهابية، وذلك في إطار خطة عسكرية متكاملة وضعتها القوات المسلحة لاستئصال التمرد وتدمير قدراته بصورة كاملة في محور شمال كردفان، منطقة أم سيالة كمرحلة أولى.

وقد استبسلت قواتنا في تنفيذ المهمة وأدّت دورها كما ينبغي، مُكبّدة العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد رغم حشود المليشيا الضخمة في المعركة الرئيسة، وتعزيزاتها المتكررة في ثلاث موجات برية متتالية، مدعومة بالطيران المسيّر والمدفعيات الثقيلة. وبفضل الله، تم تحقيق الهدف العملياتي بتحطيم قدرات العدو وكسر شوكته في المنطقة، من خلال ما تم تدميره من قوة بشرية وعتاد حربي ومركبات، بما يمهّد للعمليات اللاحقة ويُسهّل مهام القوات في مراحلها التالية.

وقد احتسبت قواتنا عدداً من الشهداء والجرحى والمفقودين في هذه العملية الكبيرة والشرسة، وهي نتيجة متوقعة لمثل هذا النوع من المهام القتالية، نسأل الله لهم القبول والشفاء العاجل والعودة الحميدة. وكان من بين المصابين قائد القوات الذي تولّى قيادة المعركة بنفسه، حيث تعرّض لإصابة طفيفة، وتم إجراء الإسعاف اللازم في حينه، وواصل سيادته، بحمد الله، دوره حتى اكتملت المعركة وانجلت بدحر العدو ومنعه من تحقيق هدفه.

تهدي قوات درع السودان هذا الانتصار الكبير للشعب السوداني وقيادة الدولة، وتبشّر الشعب بأنها أكملت إعادة تنظيمها بصورة جيدة استعداداً للانطلاق نحو المرحلة اللاحقة بعزيمة لا تلين وإرادة لا تفتر بإذن الله.

الجنة والخلود لشهدائنا الأبرار، عاجل الشفاء للجرحى والمصابين، وعوداً مظفراً للمفقودين.

المكتب الإعلامي والناطق الرسمي لقوات درع السودان).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)