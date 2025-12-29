شاهد بالفيديو.. بفستان ضيق ومحذق وبرقصات مثيرة الفنانة مونيكا تشعل حفل غنائي بالقاهرة

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, مقطع فيديو أثار ضجة واسعة بعد انتشاره على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر الفنانة مونيكا روبرت, تغني في حفل غنائي سوداني, بالعاصمة المصرية القاهرة. المطربة الحسناء أثارت الجدل بعد ظهورها بفستان ضيق ومحذق وزادت من إثارة الجدل بوصلات رقص مثيرة قابلها الجمهور بتعليقات ساخرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

