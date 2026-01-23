إطلاق تذاكر مسرحية الكوميديا الاجتماعية “تاجر السعادة” ضمن فعاليات موسم الرياض

دبي - فريق التحرير: أُطلقت يوم “الأربعاء” تذاكر مسرحية الكوميديا الاجتماعية “تاجر السعادة”، استعدادًا لعرضها على مسرح بكر الشدي في بوليفارد سيتي خلال الفترة من ٢٧ يناير إلى ٢ فبراير ٢٠٢٦، ضمن باقة العروض المسرحية التي يقدمها موسم الرياض لجمهوره، في عرض يعتمد على كوميديا الموقف وحكاية عائلية تتطور بتقلبات متلاحقة.

وتأتي قصة المسرحية من لحظة فارقة في حياة عائلةٍ فقدت عائلها، لكنها تكتشف أن الفقد لم يكن النهاية، بل بداية كشفٍ طويل لأسرارٍ لم تكن على الطاولة. فبعد وفاة الأب، تاجر الفستق المعروف، يجد الابن “عبادي” نفسه أمام واقعٍ صادم حين يكتشف أن ممتلكات العائلة لم تعد ملكًا لهم، بعدما باعها الأب في صفقة غامضة إلى شريكه الماكر “توفيق النمس”، لتبدأ رحلة المواجهة ومحاولات استعادة الحقوق وسط مفارقات كوميدية وتحولات متلاحقة تزيد الصراع اشتعالًا.

ويشارك في بطولة مسرحية “تاجر السعادة” نخبة من النجوم، هم: محمد الهنيدي، نارا عماد، محمود حافظ، محمد محمود، علاء مرسي، أحمد سلطان، في عمل يعتمد على إيقاع سريع ومواقف ساخرة تُقدَّم بروح مسرحية جماهيرية تعكس تفاصيل اجتماعية قريبة من واقع الجمهور.

ويواصل موسم الرياض عبر برامجه المسرحية تقديم حضور لافت للمسرح كأحد المحاور الأساسية في فعالياته، من خلال استضافة أعمال متنوعة على مسارح العاصمة، وإتاحة تجارب حيّة تجمع بين الكوميديا والعروض الاجتماعية والأعمال العربية والعالمية، بما يعزز مكانة الرياض كوجهة رائدة لصناعة الترفيه واستقطاب أبرز الإنتاجات الفنية على مدار الموسم.