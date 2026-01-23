الأوسكار ٢٠٢٦: إعلان اللائحة الرسمية… وهذه الأفلام الأكثر إقبالًا على الترشيحات

دبي - فريق التحرير: أعلنت أكاديميّة فنون وعلوم الصّور المتحرّكة رسميًّا عن قائمة التّرشيحات لجوائز الأوسكار في دورتها الـ٩٨ لعام ٢٠٢٦، في موسم يُعدّ من الأضخم والأكثر تنافسًا في السّنوات الأخيرة، مع اشتراك قويّ لأعمال سينمائيّة حقّقت نجاحًا نقديًّا وجماهيريًّا كبيرًا.
وتصدّرت مجموعة من الأفلام قائمة الأكثر حصولًا على ترشيحات في حفل جوائز الأوسكار بدورته الـ٩٨، إذ جاء فيلم Sinners في الصّدارة بـ16 ترشيحًا، يليه One Battle After Another بـ13 ترشيحًا. كما أحرزت أفلام Sentimental Value وFrankenstein وMarty Supreme 9 ترشيحات لكلّ منها، فيما نال فيلم Hamnet 8 ترشيحات. وحصلت أفلام Bugonia وF1 وThe Secret Agent وTrain Dreams على أربع ترشيحات لكلّ فيلم، هذا ما يعكس حدّة المنافسة وتنوّع الأعمال المتنافسة هذا العام، وما يجعل هذه الاعمال الأوفر حظًا خلال حفل توزيع الجوائز المرتقب، المقرّرة إقامته يوم الأحد الخامس عشر من آذار/مارس ٢٠٢٦، ويقدّمه الإعلامي الشّهير كونان أوبراين.
الأفلام الأكثر ترشيحًا (الأبرز):
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
Hamnet
Frankenstein
وقد أحرزت هذه الأعمال حضورًا لافتًا في فئات أفضل فيلم، الإخراج، التّمثيل، الموسيقى، والتّقنيّات، هذا ما يعكس قوّة المنافسة هذا العام.
القائمة الكاملة لترشيحات الأوسكار ٢٠٢٦:
أفضل فيلم (Best Picture)
Bugonia
F1: The Movie
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Train Dreams
أفضل ممثّل (Best Actor)
تيموثي شالاميه – Marty Supreme
ليوناردو دي كابريو – One Battle After Another
إيثان هوك – Blue Moon
مايكل بي. جوردن – Sinners
فاغنر مورا – The Secret Agent
أفضل ممثّلة (Best Actress)
جيسّي باكلي – Hamnet
روز بيرن – If I Had Legs I’d Kick You
كيت هدسون – Song Sung Blue
رينات راينسفي – Sentimental Value
إيما ستون – Bugonia
أفضل ممثّل مساعد (Best Supporting Actor)
بينيسيو ديل تورو – One Battle After Another
جاكوب إلوردي – Frankenstein
ديلروي ليندو – Sinners
شون بن – One Battle After Another
ستيلان سكارسغارد – Sentimental Value
أفضل ممثّلة مساعدة (Best Supporting Actress)
إيل فانينغ – Sentimental Value
إنغا إبزدوتّر ليلياس – Sentimental Value
آيمي ماديغان – Weapons
وونمي موساكو – Sinners
تيانا تايلور – One Battle After Another
أفضل مخرج (Best Director)
كلوي تشاو – Hamnet
جوش سافدي – Marty Supreme
بول توماس أندرسون – One Battle After Another
يواكيم ترير – Sentimental Value
رايان كوغلر – Sinners
أفضل سيناريو أصلي (Original Screenplay)
Blue Moon
It Was Just an Accident
Marty Supreme
Sentimental Value
Sinners
أفضل سيناريو مقتبس (Adapted Screenplay)
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Train Dreams
أفضل فيلم رسوم متحرّكة (Animated Feature)
Arco
Elio
KPop Demon Hunters
Little Amélie or the Character of Rain
Zootopia 2
أفضل فيلم وثائقيّ (Documentary Feature)
The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
أفضل فيلم دوليّ (International Feature)
The Secret Agent – البرازيل
It Was Just an Accident – فرنسا
Sentimental Value – النّرويج
Sirāt – إسبانيا
The Voice of Hind Rajab – تونس
أفضل مونتاج (Editing)
F1: The Movie
Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
أفضل تصوير سينمائيّ (Cinematography)
Frankenstein
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Train Dreams
أفضل موسيقى تصويريّة (Original Score)
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Sinners
أفضل اختيار ممثّلين (Casting)
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sinners
أفضل تصميم إنتاج (Production Design)
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
أفضل أزياء (Costume Design)
Avatar: Fire and Ash
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
أفضل مؤثّرات بصريّة (Visual Effects)
Avatar: Fire and Ash
F1: The Movie
Jurassic World Rebirth
The Lost Bus
Sinners
أفضل صوت (Sound)
F1: The Movie
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Sirāt
أفضل مكياج وتصفيف شعر (Makeup and Hairstyling)
Frankenstein
Kokuho
Sinners
The Smashing Machine
The Ugly Stepsister
أفضل أغنية أصليّة (Original Song)
Dear Me – Diane Warren: Relentless
Golden – KPop Demon Hunters
I Lied to You – Sinners
Sweet Dreams of Joy – Viva Verdi!
Train Dreams – Train Dreams
أفضل فيلم قصير – تمثيلي (Live-Action Short)
Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva
أفضل فيلم قصير – وثائقيّ (Documentary Short)
All the Empty Rooms
Armed Only With a Camera
Children No More
The Devil Is Busy
Perfectly A Strangeness
أفضل فيلم قصير – رسوم متحرّكة (Animated Short)
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters
