الأوسكار ٢٠٢٦: إعلان اللائحة الرسمية… وهذه الأفلام الأكثر إقبالًا على الترشيحات

دبي - فريق التحرير: أعلنت أكاديميّة فنون وعلوم الصّور المتحرّكة رسميًّا عن قائمة التّرشيحات لجوائز الأوسكار في دورتها الـ٩٨ لعام ٢٠٢٦، في موسم يُعدّ من الأضخم والأكثر تنافسًا في السّنوات الأخيرة، مع اشتراك قويّ لأعمال سينمائيّة حقّقت نجاحًا نقديًّا وجماهيريًّا كبيرًا.

وتصدّرت مجموعة من الأفلام قائمة الأكثر حصولًا على ترشيحات في حفل جوائز الأوسكار بدورته الـ٩٨، إذ جاء فيلم Sinners في الصّدارة بـ16 ترشيحًا، يليه One Battle After Another بـ13 ترشيحًا. كما أحرزت أفلام Sentimental Value وFrankenstein وMarty Supreme 9 ترشيحات لكلّ منها، فيما نال فيلم Hamnet 8 ترشيحات. وحصلت أفلام Bugonia وF1 وThe Secret Agent وTrain Dreams على أربع ترشيحات لكلّ فيلم، هذا ما يعكس حدّة المنافسة وتنوّع الأعمال المتنافسة هذا العام، وما يجعل هذه الاعمال الأوفر حظًا خلال حفل توزيع الجوائز المرتقب، المقرّرة إقامته يوم الأحد الخامس عشر من آذار/مارس ٢٠٢٦، ويقدّمه الإعلامي الشّهير كونان أوبراين.

الأفلام الأكثر ترشيحًا (الأبرز):

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

Hamnet

Frankenstein

وقد أحرزت هذه الأعمال حضورًا لافتًا في فئات أفضل فيلم، الإخراج، التّمثيل، الموسيقى، والتّقنيّات، هذا ما يعكس قوّة المنافسة هذا العام.

القائمة الكاملة لترشيحات الأوسكار ٢٠٢٦:

أفضل فيلم (Best Picture)

Bugonia

F1: The Movie

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

أفضل ممثّل (Best Actor)

تيموثي شالاميه – Marty Supreme

ليوناردو دي كابريو – One Battle After Another

إيثان هوك – Blue Moon

مايكل بي. جوردن – Sinners

فاغنر مورا – The Secret Agent

أفضل ممثّلة (Best Actress)

جيسّي باكلي – Hamnet

روز بيرن – If I Had Legs I’d Kick You

كيت هدسون – Song Sung Blue

رينات راينسفي – Sentimental Value

إيما ستون – Bugonia

أفضل ممثّل مساعد (Best Supporting Actor)

بينيسيو ديل تورو – One Battle After Another

جاكوب إلوردي – Frankenstein

ديلروي ليندو – Sinners

شون بن – One Battle After Another

ستيلان سكارسغارد – Sentimental Value

أفضل ممثّلة مساعدة (Best Supporting Actress)

إيل فانينغ – Sentimental Value

إنغا إبزدوتّر ليلياس – Sentimental Value

آيمي ماديغان – Weapons

وونمي موساكو – Sinners

تيانا تايلور – One Battle After Another

أفضل مخرج (Best Director)

كلوي تشاو – Hamnet

جوش سافدي – Marty Supreme

بول توماس أندرسون – One Battle After Another

يواكيم ترير – Sentimental Value

رايان كوغلر – Sinners

أفضل سيناريو أصلي (Original Screenplay)

Blue Moon

It Was Just an Accident

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners

أفضل سيناريو مقتبس (Adapted Screenplay)

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Train Dreams

أفضل فيلم رسوم متحرّكة (Animated Feature)

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

أفضل فيلم وثائقيّ (Documentary Feature)

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

أفضل فيلم دوليّ (International Feature)

The Secret Agent – البرازيل

It Was Just an Accident – فرنسا

Sentimental Value – النّرويج

Sirāt – إسبانيا

The Voice of Hind Rajab – تونس

أفضل مونتاج (Editing)

F1: The Movie

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

أفضل تصوير سينمائيّ (Cinematography)

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams

أفضل موسيقى تصويريّة (Original Score)

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

أفضل اختيار ممثّلين (Casting)

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sinners

أفضل تصميم إنتاج (Production Design)

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

أفضل أزياء (Costume Design)

Avatar: Fire and Ash

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

أفضل مؤثّرات بصريّة (Visual Effects)

Avatar: Fire and Ash

F1: The Movie

Jurassic World Rebirth

The Lost Bus

Sinners

أفضل صوت (Sound)

F1: The Movie

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Sirāt

أفضل مكياج وتصفيف شعر (Makeup and Hairstyling)

Frankenstein

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

أفضل أغنية أصليّة (Original Song)

Dear Me – Diane Warren: Relentless

Golden – KPop Demon Hunters

I Lied to You – Sinners

Sweet Dreams of Joy – Viva Verdi!

Train Dreams – Train Dreams

أفضل فيلم قصير – تمثيلي (Live-Action Short)

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

أفضل فيلم قصير – وثائقيّ (Documentary Short)

All the Empty Rooms

Armed Only With a Camera

Children No More

The Devil Is Busy

Perfectly A Strangeness

أفضل فيلم قصير – رسوم متحرّكة (Animated Short)

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

