حيتان الايثيريوم تجمع المزيد من ETH رغم سكون السعر… هل هو الهدوء الذي يسبق العاصفة؟

يشهد سعر الإيثيريوم (ETH) منذ عدة أشهر موجة تجميع لافتة من قبل الحيتان، حيث تتزايد حدتها وحركتها تدريجيا رغم بقاء حركة السعر محدودة نسبيا.

هذا التباين بين السعر الهادئ وعمليات الشراء الكبيرة أعاد العملة إلى دائرة الاهتمام بقوة.

أحدث الأمثلة تمثّل في قيام عنوان OTC يُعرف بـ 0xFB7 بشراء 20,013 ETH إضافية، بقيمة تقارب 59 مليون دولار، خلال ساعات قليلة.

هذه الصفقة ليست حالة فردية، بل امتداد لنمط واضح من التدفقات الكبيرة إلى محافظ الحيتان منذ نوفمبر 2025، ما يوحي بتجميع واثق ومنهجي أكثر منه مضاربة قصيرة الأجل.

ما يزيد وضوح الصورة هو أن طابور المدققين (Validators) شبه فارغ، ما يعني أن المشاركين في التحقق لا يسارعون إلى الخروج أو البيع.

بعبارة أخرى، من يملك الايثيريوم لا يبدو متحمسا للتخلي عنه، حتى عندما تتاح له الفرصة.

هذا السلوك يقلل من ضغط البيع الهيكلي ويعزز النظرة إلى الإيثيريوم كأصل طويل الأجل.

لكن السؤال الأهم من كل ما سبق: لماذا يحدث هذا الآن؟

لا يوجد إعلان ترقية كبرى أو محفز اقتصادي واضح يفسر حجم هذا التجميع.

هذا الغموض بحد ذاته لافت، إذ يبدو أن الحيتان تبني مراكزها بهدوء دون ضجيج إعلامي.

شركات مثل “Bitmine” كانت من بين الجهات النشطة، رغم غياب تفسيرات رسمية لتحركاتها الأخيرة.

تاريخيا، مثل هذا السلوك غالبا ما يسبق فترات تقلب قوية.

فعندما يتم تجميع الأصل خلال مرحلة سعرية جانبية، يتقلص العرض، ومع أي شرارة طلب لاحقة، قد يتحرك السعر بسرعة مع اندفاع المشترين المتأخرين.

مع ذلك، يبقى التنبيه قائما:

التجميع وحده لا يكفي.

فنيا، لا تزال عملة الايثيريوم تواجه مستويات مقاومة علوية، ولم يظهر بعد تأكيد سعري واضح على اختراقها.

لكن ما يحدث خلف الكواليس يشير إلى أن اللاعبين الكبار يستعدون لشيء أكبر.

