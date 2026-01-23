ارتفاع التفاعل حول مشروع "Chainlink" إلى أعلى مستوى له في 5 أسابيع: التفاصيل

عادت “Chainlink” (LINK) إلى واجهة النقاش في مجتمع الكريبتو، بعدما سجلت أعلى مستوى لها في التفاعل الاجتماعي خلال خمسة أسابيع، وفق بيانات حديثة.

ويأتي هذا الاهتمام المتجدد عقب ترقية “Data Streams” التي تتيح توفير أسعار الأسهم الأمريكية وصناديق ETF شبه الآنية على مدار 24 ساعة ولمدة خمسة أيام أسبوعيا.

التحديث يسمح لتطبيقات DeFi بتتبع جلسات ما قبل السوق، والتداول الرسمي، وما بعد الإغلاق، وحتى التداول الليلي، في خطوة تهدف إلى تقليص إحدى أبرز العقبات أمام دمج الأسواق المالية التقليدية مع البلوكشين.

هذا التطور عزز مكانة “Chainlink” كبنية تحتية محورية في مسار التمويل المرمّز (Tokenized Finance).

وبحسب “Santiment”، ارتفع حجم التفاعل الاجتماعي حول LINK رغم ضعف السوق الأوسع، ما يشير إلى أن الاهتمام يتركز على دور المشروع البنيوي وليس على تحركات سعرية قصيرة الأجل.

في المقابل، أظهرت البيانات أن نسبة التعليقات السلبية آخذة في الارتفاع، مقتربة من مستويات لم تُسجل منذ أكثر من عام، ما يعكس حذر متزايد رغم كثافة النقاش.

على صعيد التطوير، تواصل “Chainlink” تصدر مشاريع DeFi من حيث نشاط التطوير البرمجي، مع اتجاه صاعد ثابت في أحداث “GitHub” الرئيسية منذ إطلاق المشروع.

ورغم الحذر السائد، يرى بعض قادة الصناعة أن “LINK” مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.

حيث وصف مدير الاستثمار في “Bitwise”، “مات هوغان” “Chainlink” بأنها أصل مهم لكنه مُساء فهمه معتبرا أنها ليست مجرد “أوراكل بيانات”، بل منصة برمجية تربط البلوكشين بالأنظمة والبيانات الواقعية، وتدعم قطاعات رئيسية مثل العملات المستقرة، وDeFi، والترميز، وأسواق التوقعات، مع تبني مؤسسات كبرى لها.

