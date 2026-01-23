مليس سيزين تخطف زوج إلتشين سانغو في خطوة صادمة… اقرأ التفاصيل

دبي - فريق التحرير: في خطوة مفاجأة، تغيّر اسم المسلسل التركي “ألعاب الشغف” ليُعرض تحت عنوان جديد هو “أنا أعرفك”، في عمل ينتمي إلى فئة الإثارة النفسية.

تدور أحداث المسلسل حول الرسّامة فوندا (إلتشين سانغو)، التي تقرّر أخذ قسط من الراحة بعد ولادتها، فتبدأ بالبحث عن مربية أطفال لمساعدتها في هذه المرحلة. يقع اختيارها على نازلي (مليس سيزين)، لكن دخول الأخيرة إلى منزل فوندا يشكّل نقطة تحوّل حاسمة، إذ تنقلب حياة العائلة رأسًا على عقب وسط أجواء مشحونة بالغموض والتوتر.

ويجسّد الممثل أوزان دولوناي دور مهندس وزوج فوندا، حيث تجمعه بالـمربية نازلي مشاهد جريئة تضيف بُعدًا دراميًا مشوّقًا إلى حبكة العمل.

ومع تصاعد الأحداث، تتكشّف أسرار خفيّة وتتشابك العلاقات داخل المنزل، لتتحوّل الثقة إلى شكّ، والهدوء إلى لعبة نفسيّة معقّدة، تضع الشخصيّات أمام اختبارات قاسية وتدفع المُشاهد إلى الغوص في أعماق النفس البشريّة وحدود الرغبة والخيانة.

ومن المقرّر عرض مسلسل “أنا أعرفك” خلال العام الجاري عبر منصة نتفليكس، وسط ترقّب واسع من الجمهور ومحبي أعمال التشويق النفسي.