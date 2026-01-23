بطولة ألمانيا: كاين متعطش للمزيد في رحلته مع بايرن

الرياص - اسماء السيد - برلين : يضع الهدّاف الإنكليزي هاري كاين نصب عينيه مواصلة تحطيم الأرقام وبلوغ مستويات جديدة من التألق عندما يقود فريقه بايرن ميونيخ أمام جاره أوغسبورغ، السبت ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وكشف كاين مازحا عن دافع خفي يقف وراء موسمه الاستثنائي مع العملاق البافاري، يتمثل في حصوله على طبق "شنيتسل" مقابل كل هدف يسجله.

وبعد أن أنهى بايرن النصف الأول من الدوري بأفضل حصيلة في تاريخ الـ"بوندسليغا"، يبدو مرشحا فوق العادة لمواصلة تحطيم الأرقام في موسم يبدو فيه غير قابل للإيقاف، أقلّه محليا.

وبعد أن مُني بخسارة واحدة في 19 مباراة، يضع بايرن نصب عينيه إحراز ثلاثية ثالثة في تاريخه، أكثر من أي فريق آخر في "القارة العجوز".

وفي الدوري المحلي، أهدر بايرن أربع نقاط فقط، معادلا أفضل حصيلة لأي فريق حتى هذه المرحلة من الموسم، كما سجّل رقما قياسيا بـ 71 هدفا بمعدل 3.94 في المباراة الواحدة.

يحلّق العملاق البافاري في صدارة الترتيب بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه، وقد حسم أيضا تأهله المباشر إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال اوروبا قبل جولة واحدة في دور المجموعة الموحدة بفوزه على سان جيلواز البلجيكي بثنائية كاين نفسه. كما بلغ أيضا ربع نهائي مسابقة الكأس المحلية.

وقال قائد المنتخب الإنكليزي إن مطعما محليا قريبا من منزله في جنوب ميونيخ يقدّم له "طبقه الألماني المفضل"، الـ "شنيتسل"، مقابل كل هدف يسجله.

ومع 34 هدفا في جعبته حتى اللحظة هذا الموسم، من بينها 21 في الدوري، منح كاين طاهيه المفضّل ليالٍ قليلة من الراحة.

وقال كاين الأربعاء "الأمر أشبه بعادة ثابتة".

وتابع "لا يمكنني القول إنني أتناول كل واحدة منها، لكنها تُسلَّم إلى المنزل، ويستمتع بها أفراد العائلة أو أي شخص موجود في البيت".

ونوّه كاين إلى هذه العادة جعلته يشعر بأنه "جزء من مجتمع وطريقة للتعرّف إلى الناس في هذه المنطقة"، لكنه أقرّ بأن المطعم "لم يتوقع لي أن أسجّل هذا العدد من الأهداف كما فعلت" أثناء تقديم هذا العرض.

وفي مقابلة مع صحيفة "تي تست" الألمانية، قال صاحب المطعم المحلي، وهو مشجع متعصب لبايرن ميونيخ، إنه يحرص على إيصال الطبق إلى كاين بنفسه، معرفا عن نفسه لرجال الأمن بالقول "مرحبا، أنا رجل الشنيتسل".

وأضاف صاحب المطعم "في البداية كانت مجرد لفتة من مشجع، لكنها تحولت الآن إلى عادة"، مؤكدا في الوقت نفسه أن كاين لن يحصل على المكافأة عن أي أهداف يسجلها مع منتخب بلاده.

وبعد ان أنهى انتظار الفريق للتتويج بلقب إثر موسم 2024 الذي خرج منه خالي الوفاض باستعادة الدوري العام الماضي، يظهر كاين تعطشا لتحقيق المزيد بقميص بايرن.

ويبدو مهاجم "الأسود الثلاثة" في طريقه لمقارعة الرقم القياسي لمهاجم بايرن السابق البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لأكبر عدد من الأهداف في بوندسليغا خلال مواسم واحد والبالغ 41 هدفا في موسم 2020 2021.

من ناحية أخرى، يتطلع بوروسيا دورتموند لتعويض خسارته الأخيرة في المسابقة القارية المرموقة امام توتنهام الإنكليزي 0 2، عندما يواجه اونيون برلين في العاصمة.

ومع علمه بصعوبة مقارعة بايرن على لقب الدوري، يمني فريق المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش النفس في تثبيت قدميه بالمركز الثاني حيث يتقدم بفارق ست نقاط عن هوفنهايم وشتوتغارت وسبع عن لايبزيغ.

لاعب تحت المجهر: يان ديومانديه

أظهر الجناح الإيفواري الشاب يان ديوماندي مرة أخرى أنه يفوق التوقعات في لايبزيغ، وذلك بعد مرور عام واحد فقط على دخوله عالم الاحتراف في أوروبا.

كان ديوماندي لاعبا لا يمكن إيقافه على الجهة اليمنى أمام بايرن الأسبوع الماضي، حيث لفتت مراوغاته وسرعته وإبداعه الأنظار، لا سيما أنه كان يلعب في الدرجة الرابعة من كرة القدم الأميركية قبل 13 شهرا فقط.

وبعد أن خاض عشر مباريات فقط بقميص ليغانيس في الدوري الإسباني قبل ان يهبط الأخير، نجح لايبزيغ في ضمّ ابن الـ 19 ربيعا مقابل 23 مليون دولار اميركي في الصيف.

وفي حديثه لوكالة فرانس برس، ووسائل إعلام أخرى، قال المدير الرياضي لنادي لايبزيغ، مارسيل شيفر، إن فريقه الذي يضم مسؤول كرة القدم في مجموعة "ريد بول" يورغن كلوب، والمدير الفني ماريو غوميز، قام بتحليل الأرقام، وكان الاقتناع فوريا.

وقال شيفر "اطّلعنا على البيانات وقلنا: حسنا، يجب أن أدرس الأمر بالتفصيل، عبر مقاطع الفيديو والمتابعة المباشرة، وهذا ما قمت به".

وأضاف "قلنا: حسنا، هذا خيارنا الأول والمفضل، نريد اللاعب. وإذا اضطررنا لدفع مبلغ أكبر مما يتوقعه الجميع، فلا مشكلة لدينا".