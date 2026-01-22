هل يخدع ريال مدريد؟.. فينيسيوس يتلقى عرضًا سعوديًا بمليار يورو

تتجه الأنظار في الدوري السعودي نحو البرازيلي فينيسيوس جونيور، باعتباره أحد الأهداف الكبرى لصيف 2026، في ظل اهتمام متواصل من مسؤولي الاستثمار الرياضي في المملكة بالتعاقد مع نجم ريال مدريد.

وبحسب الصحفي في شبكة «توك سبورت»، بن جاكوبس، فإن إدارة ريال مدريد ما زالت ترغب في تمديد عقد اللاعب البرازيلي، إلا أن المفاوضات توقفت عندما كان تشابي ألونسو مدربًا للفريق، قبل رحيله ووصول ألفارو أربيلوا.

في المقابل، يُعد الأهلي النادي السعودي الأبرز الذي ناقش ضم فينيسيوس، مع تقديم عرض ضخم تصل قيمته إلى مليار يورو.

ورغم التصريحات المتكررة من اللاعب، حول التزامه الكامل بمواصلة مسيرته مع ريال مدريد، فإن المحادثات بين المسؤولين السعوديين ومحيط فينيسيوس مستمرة منذ أكثر من عام، بحسب بن جاكوبس.

يُذكر أن فينيسيوس توج، اليوم الخميس، بجائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا، بعد تسجيل هدف وصناعة اثنين آخرين أمام موناكو، الثلاثاء الماضي، خلال انتصار الميرينجي الكاسح (6-1).

