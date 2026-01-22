المخابرات تُفشِل تهريب شحنة نحاس

أفشل جهاز المخابرات العامة بولاية نهر النيل، عملية تهريب كميات كبيرة من النحاس وقطع أثرية ومواد كهربائية، كانت في طريقها إلى خارج البلاد عبر شاحنة ضخمة من (الردة) للتمويه.

وأثنى والي نهر النيل محمد البدوي بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها جهاز المخابرات العامة في حماية الأمن والاقتصاد، واعتبر أن التهريب يمثل أحد أخطر المهددات للاقتصاد الوطني، داعياً إلى تشديد التفتيش على الشاحنات والعربات العابرة لمداخل الولاية للحد من هذه الجرائم.

من جانبه، قال مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية، اللواء ياسر علي، إن الجهاز سيواصل ملاحقة كل من يحاول العبث بأمن واستقرار واقتصاد البلاد، مشدداً على أن الرد سيكون حاسماً ورادعاً تجاه كل المتورطين في مثل هذه الأنشطة.

السوداني