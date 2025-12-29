اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

المذيعة والصحفية ملاذ ناجي تتلقى التهانئ والتبريكات من نجوم السوشيال ميديا بمناسبة عقد قرانها

تلقت الصحفية السودانية, الشابة ومذيعة قناة البلد الفضائية, ملاذ ناجي, مئات التبريكات على السوشيال ميديا بمناسبة عقد قرانها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الصحفية الشابة, كانت قد احتلفت بعقد قرانها قبل أيام بالسودان, وسط تهانئ أصدقائها من نجوم السوشيال ميديا.

