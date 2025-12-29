المذيعة والصحفية ملاذ ناجي تتلقى التهانئ والتبريكات من نجوم السوشيال ميديا بمناسبة عقد قرانها

تلقت الصحفية السودانية, الشابة ومذيعة قناة البلد الفضائية, ملاذ ناجي, مئات التبريكات على السوشيال ميديا بمناسبة عقد قرانها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الصحفية الشابة, كانت قد احتلفت بعقد قرانها قبل أيام بالسودان, وسط تهانئ أصدقائها من نجوم السوشيال ميديا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

